 Дерев`янченко: Я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем | Бокс | Champion.com.ua
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Дерев`янченко: Я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем

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Український боксер розповів про свої очікування від бою Ломаченко - Лопес
Дерев`янченко: Я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - FightHub.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес має поступитися чемпіону за версіями WBC, WBA і WBO Василю Ломаченку.

Про це заявив український середньоваговик Сергій Дерев`янченко.

"Звичайно, я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем. Я з ним тренувався, і це дивовижний атлет. Я думаю, що це не буде легкий бій для Ломаченка.

Я з Василем тренувався і знаю, що у нього дуже хороша фізична підготовка. Він спарингував із тими, хто виступає у середній вазі" - сказав Дерев`янченко.

Бій Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі

Нагадаємо, Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса.

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