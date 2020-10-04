Дерев`янченко: Я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес має поступитися чемпіону за версіями WBC, WBA і WBO Василю Ломаченку.

Про це заявив український середньоваговик Сергій Дерев`янченко.

"Звичайно, я бажаю Ломаченку перемоги, і думаю, що вона буде за Василем. Я з ним тренувався, і це дивовижний атлет. Я думаю, що це не буде легкий бій для Ломаченка.

Я з Василем тренувався і знаю, що у нього дуже хороша фізична підготовка. Він спарингував із тими, хто виступає у середній вазі" - сказав Дерев`янченко.