Джошуа відмовиться битися з Усиком за титул WBO – промоутер

Англійський боксер Ентоні Джошуа відмовиться від титулу WBO та бою з українським боксером Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Говорімо по правді. Бій між Джошуа і Ф'юрі - більш очікувана подія, адже вони обидва з Британії, обидва чемпіони. Якщо у Джошуа з'явиться шанс поборотися з Ф'юрі, то він, вважаю, відмовиться від титулу за версією WBO. Я не знаю напевно, але мені здається, що саме так він і зробить", - сказав Красюк.