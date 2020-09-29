Красюк: Домовилися з Джошуа, що після бою проти Пулєва він зустрінеться з Усиком

Джерело - talkSPORT.
Ентоні Джошуа може відмовитися від титулу WBO, якщо отримає пропозицію провести бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.
"Ми домовилися, що як тільки Джошуа проведе бій з Кубратом Пулєвим і переможе, він повинен зустрітися з Усиком. У нас був такий договір, хоча він ніде не прописаний. Наша команда домовилася про це, коли відкривала шлях для бою Пулєв - Джошуа за титул IBF.
Так, Ентоні може вибрати і бій Ф'юрі. Але в такому випадку Джошуа доведеться звільнити пояс WBO. Визначеності поки немає. Наприклад, третій бій Ф'юрі - Вайлдер може завершитися на користь Деонтея. Тоді бій Ф'юрі - Джошуа перестане бути актуальним", - сказав Красюк.
Раніше, Арум заявив, що не можна, щоб Усик стояв на шляху бою Ф'юрі - Джошуа.