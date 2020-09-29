Лопес пообіцяв розібратися із Ломаченком у трьох раундах

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем поясів WBC, WBA і WBO Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я відчуваю себе як чемпіон. Що є то є. Залишилося 18 або 19 днів. Не можу дочекатися, я радий. Тренувальний табір проходить приголомшливо. Я схвильований.

На цьому тижні ми почали роботу свіжими і сильними. Залишилося два тижні, і ми надеремо комусь дупу. Я дуже чекаю на це. Ми так довго йшли до цього бою. Звичайно, ми творимо історію.

Нокаутую я Лому в першому раунді? Бій не триватиме 3 раунди. Я поставлю на це гроші", - сказав Лопес.