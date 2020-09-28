 Арум: У Великій Британії не має інтересу до бою Ломаченко – Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: У Великій Британії не має інтересу до бою Ломаченко – Лопес

Сьогодні 10:32 779 0
Боб Арум прокоментував бій Ломаченко – Лопес
Арум: У Великій Британії не має інтересу до бою Ломаченко – Лопес
#Ломаченко, #Лопес, #Арум

Джерело - tribuna.com.

Поєдинок між чемпіонами світу в легкій вазі Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) не мають наміру транслювати британські телемережі.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Не думаю, що хтось із трансляторів в Великобританії потрудилися отримати цей поєдинок.

Де Sky, де BT і де ITV? Якщо це такий грандіозний бій, чому ніхто не купив його? Коли запитали, чи є який-небудь інтерес, нам відповіли: Ні. Що це говорить вам про стан спорту?

Кожна частинка Едді Гірна йде на Sky, і вони змушують бідних британських фанатів витрачати гроші на перегляд своїх івентів. Усик і Чісора - в якому світі ця подія pay-per-view? Транслятори в Великій Британії просто беруть гроші у фанатів і не повертають.

Усик проти Чісори може виявитися хорошим поєдинком, але він повинен бути безкоштовним на телебаченні.

Телеканал, який займається боксом, повинен купити бій Ломаченко проти Лопеса, який є класичним чемпіонським поєдинком в легкій вазі за всі чотири пояси.

Подивіться на США з ESPN, де ви отримуєте приголомшливі бої, які не варті уболівальникам і п'яти центів, - це рятує спорт", - сказав Арум.

Бій Ломаченка - Лопес відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі. 

Нагадаємо, MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом.

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