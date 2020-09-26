Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) має перемогти Джермолла Чарло (30-0-0, 22 КО) рішення суддів.

Таку думку висловив український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО).

"Цей бій буде цікавим, тому що два різні стилі. Думаю, для Сергія цей суперник підходить якнайкраще, щоб все-таки дістатися до чемпіонського титулу. Моя думка - Сергій виграє цей бій за очками. Буде важко виграти такий поєдинок - на виїзді, на стороні суперника", - сказав Шелестюк.