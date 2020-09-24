Джерело - badlefthook.com.
Після перемоги над чемпіоном WBC Джермаллом Чарло перед Сергієм Дерев'янченком відкриється ще більше можливостей.
Про це заявив сам український боксер.
"Мені подобається зелений колір пояса WBC. Я хочу цей пояс. Я вже двічі боровся за титул, але у третій раз я готовий, як ніколи раніше.
Я зрадів перерви після бою з Геннадієм Головкіна. У мене вийшов хороший відпочинок. Я добре розслабився, але потім прилетів в США, і почав підготовку. Я готовий до бою і ця перерва мені допомогла.
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Я збираюся тиснути на Чарло з самого початку бою. Я буду використовувати свої ноги, свій джеб і комбінації, щоб перемогти. Це буде великий бій. А коли я переможу, то переді мною відкриється ще більше можливостей - я зможу об'єднати пояси і вивести свою кар'єру на новий рівень", - сказав Дерев'янченко.