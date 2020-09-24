Після перемоги над чемпіоном WBC Джермаллом Чарло перед Сергієм Дерев'янченком відкриється ще більше можливостей.

Про це заявив сам український боксер.

"Мені подобається зелений колір пояса WBC. Я хочу цей пояс. Я вже двічі боровся за титул, але у третій раз я готовий, як ніколи раніше.

Я зрадів перерви після бою з Геннадієм Головкіна. У мене вийшов хороший відпочинок. Я добре розслабився, але потім прилетів в США, і почав підготовку. Я готовий до бою і ця перерва мені допомогла.