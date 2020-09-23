 Стало відомо, скільки Чісора отримає за бій з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Стало відомо, скільки Чісора отримає за бій з Усиком

Сьогодні 15:20 963 0
Дерек та Олександр пішли на поступки промоутерам, щоб організувати поєдинок 31 жовтня
Стало відомо, скільки Чісора отримає за бій з Усиком
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Дерек Чісора пішов на значне зменшення гонорару за бій з Олександром Усиком, який відбудеться 31 жовтня в Лондоні.

По інформації Champion.com.ua, британець готовий вийти в ринг за 1 мільйон фунтів стерлінгів, що більше ніж вдвічі менше гонорару, який було зазначено в перемовинах з ним минулого року, коли у світі ще не почалася епідемія коронавірусу.  

Нагадаємо, в лютому 2012 року Дерек Чисора провів бій з Віталієм Кличком і поступився українцю за очками. А після поєдинку на прес-конференції Чісора побився зі своїм співвітчизником Дєвідом Хеєм, з яким незабаром зустрівся в рингу. Цікаво, що зараз Дєвід Хей є менеджером Дерека.

 

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