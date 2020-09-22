Чемпіон WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко на рингу відреагує на образи Теофімо Лопеса.

Про це розповів сам український боксер.

"У моїй країні якщо ви кого-то образили, то краще вам бути готовим до того, що ці люди захочуть зробити вам боляче. У моїй країні Лопесу довелося б швидко навчитися тримати язик за зубами.

Якщо у мене буде шанс причинити йому біль, я це зроблю. Звичайно, легка вага - не моя вагова категорія. Мені комфортніше в 59 кг, але я хочу стати абсолютним чемпіоном. Я в легкій вазі за цим", - розповів Ломаченко.