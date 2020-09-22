Джерело - sport.ua.
Чемпіон WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко на рингу відреагує на образи Теофімо Лопеса.
Про це розповів сам український боксер.
"У моїй країні якщо ви кого-то образили, то краще вам бути готовим до того, що ці люди захочуть зробити вам боляче. У моїй країні Лопесу довелося б швидко навчитися тримати язик за зубами.
Якщо у мене буде шанс причинити йому біль, я це зроблю. Звичайно, легка вага - не моя вагова категорія. Мені комфортніше в 59 кг, але я хочу стати абсолютним чемпіоном. Я в легкій вазі за цим", - розповів Ломаченко.
Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.