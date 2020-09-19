Джерело - Чемпіон.
Чемпіону світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесу буде важко битися з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком через брак досвіду.
Таку думку висловив український боксер Віктор Постол.
"Чекаємо з нетерпінням цей бій. Я думаю, що переможе Вася, тому що Лопеса дуже розкручують. Вася добре рухається, у нього є техніка. Можливо, не такий удар, але він дуже досвідчений. Тому Лопесу буде важко. Мій прогноз - Вася виграє за очками", - сказав Постол.
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Виктор Постол @icemanpostol дал свой прогноз на бой #lomalopez. А вы согласны с Виктором? . ____________________________________ ✔@vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник ✔@boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ____________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxingfanatik #boxinglife #boxingtimeua #boxing #sport #boxingnews #boxingday #loma #lopez #postol #iceman #бокс #спорт #новости
Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш
Раніше повідомлялося, що Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.