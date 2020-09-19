На думку українського боксера, Лопеса дуже розкручують

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесу буде важко битися з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком через брак досвіду.

Таку думку висловив український боксер Віктор Постол.

"Чекаємо з нетерпінням цей бій. Я думаю, що переможе Вася, тому що Лопеса дуже розкручують. Вася добре рухається, у нього є техніка. Можливо, не такий удар, але він дуже досвідчений. Тому Лопесу буде важко. Мій прогноз - Вася виграє за очками", - сказав Постол.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш

Раніше повідомлялося, що Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.