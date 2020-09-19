 Ломаченко виграє у Лопеса рішенням суддів, - Постол | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна розібралася із Кузнецовою на турнірі у Римі
Вчора 22:07 4192
Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 12:45 859
ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну
Сьогодні 08:36 767
Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia
Сьогодні 07:49 657
Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE
Сьогодні 04:53 556
Михайленко оголосив про свою відставку з посади головного тренера СК Дніпро-1
Вчора 21:36 926
Маріуполь обіграв Дніпро-1 у 3 турі УПЛ
Вчора 20:55 718
Шахтар готує покращений контракт для Тайсона
Вчора 18:31 1325
Дніпро-1 може очолити російський тренер
Вчора 17:42 1833
Рух підписав двох балканських захисників
Вчора 17:15 1196
Блоги
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 2321
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 1033
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 619
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки Valeriy Ruchka
Вчора 10:33 958
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін Valeriy Ruchka
Вчора 10:09 867
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного Андрій Твердохліб
17.09.2020 22:20 1264
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух Андрій Твердохліб
17.09.2020 15:44 1918
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
17.09.2020 12:37 5358 1
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть!
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть! Андрій Твердохліб
17.09.2020 11:19 5147 4
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
16.09.2020 19:22 3470
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
16.09.2020 16:52 721 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
16.09.2020 14:28 15798
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
16.09.2020 12:27 2552
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:43 1161
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:08 5511
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:51 Гандбол Мотор посилився екс-гравцем Барселони Моліною 11
12:45 Пряма трансляція Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE 859
12:38 Футбол Бейл і Регілон прилетіли до Лондона для завершення трансферів у Тоттенгем 106
12:26 Футбол Лунін пропустив неймовірний гол через себе від Марсело 1293
12:10 Футбол Екстренер Гента: У команди немає шансів проти такого Динамо 573
11:49 Бокс Постол: Ломаченко виграє у Лопеса рішенням суддів 495
11:37 Футбол Мілан має намір придбати лідера захисту Селтіка 332
11:26 Футбол Левандовський віддав геніальний асист рабоною на Мюллера 939
11:11 Футбол Лисенко: Будемо намагатися якомога далі пройти в Лізі Європи 507
10:54 Футбол Стало відомо, скільки Динамо може заробити в Лізі чемпіонів 1006
10:38 Футбол Асенсіо забрав номер, який раніше належав Бейлу 524
10:23 Футбол Антюх зацікавив Ріу Аве 982
10:12 Футбол Ліверпуль має намір придбати лідера Вулвергемптона Жоту 672
09:53 Теніс Світоліна - Кузнецова: Огляд матчу 694
09:37 Футбол Лунін отримає улюблений номер Куртуа в Реалі 1012
09:26 Баскетбол Лейкерс здобув першу перемогу над Деневером у фіналі Заходу 754
09:09 Футбол Ліон - Нім 0:0. Огляд матчу 654
08:52 Формула 1 Горнер: Альфа Таурі тепер - сестра, а не донька Ред Булл 996
08:36 Футбол ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну 767
08:29 Футбол Агуеро може пропустити два місяці через травму 822
08:14 Футбол Лідер Гента Чакветадзе не зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів 1784
07:49 Теніс Визначилась суперниця Світоліної в чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia 657
04:53 Пряма трансляція Світоліна - Вондрушова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу в Римі. LIVE 556
18 Вересня 2020
23:53 Футбол Ліон не зміг переграти Нім у 4 турі Ліги 1 1741
23:34 Футбол Баварія знищила Шальке у 1 турі Бундесліги 1958

Постол: Ломаченко виграє у Лопеса рішенням суддів

Сьогодні 11:49 495 0
На думку українського боксера, Лопеса дуже розкручують
Постол: Ломаченко виграє у Лопеса рішенням суддів
#Постол, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесу буде важко битися з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком через брак досвіду.

Таку думку висловив український боксер Віктор Постол.

"Чекаємо з нетерпінням цей бій. Я думаю, що переможе Вася, тому що Лопеса дуже розкручують. Вася добре рухається, у нього є техніка. Можливо, не такий удар, але він дуже досвідчений. Тому Лопесу буде важко. Мій прогноз - Вася виграє за очками", - сказав Постол.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш

Раніше повідомлялося, що Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.

Коментарі ()