Дерев'янченко: Титул чемпіона світу - мрія всього мого життя

Український боксер - про свій наступний поєдинок

Джерело - The Ring.

Для Сергія Дерев'янченка бій з чемпіоном WBC в середній вазі Джермаллом Чарло, який він проведе 26 вересня, буде дуже важливим.

Про це заявив сам український боксер.

"Звичайно, це багато що означає для мене. Я не думаю про те, що це моя третя спроба. Я просто концентруюся на тому, що після цього бою я можу вдягнути на себе чемпіонський пояс. Я завжди виходжу на бій підготовленим, і титул чемпіона світу - мрія всього мого життя. Звичайно, завоювання титулу буде дуже багато означати для мене. Я буду дуже щасливий, якщо завоюю пояс. Буду відчувати себе суперменом. Звичайно, я розумію, що мені потрібно бути більш сконцентрованим в першому раунді. Я знаю це і працюю над цим. Мені потрібно зберігати фокус всі дванадцять раундів. Тому я і Андре багато обговорюємо це і багато над цим працюємо", - сказав Дерев'янченко.

Раніше, Дерев'янченко зазначав, що обов'язково нокаутує Чарло, якщо з'явиться шанс.