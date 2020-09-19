Непереможному американському 43-річному боксеру Флойду Мейвезеру не варто повертатися на ринг.

Про це заявив майбутній суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес.

"Що я про це думаю? Блін!.. Навіщо, чувак? Реально питаю, навіщо? Я не розумію. Флойд, брат, не треба - ти вище цього! Не роби цього.

На кону твоя спадщина. На кону все, над чим ти працював стільки років. Знаєш, якщо ти все ж це зробиш, то я точно не зможу дивитися на тебе точно так само, як дивився раніше", - заявив Лопес.