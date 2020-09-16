Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Іван Редкач підтримав володаря титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса перед боєм з чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком.
Американський боксер опублікував в своєму Instagram нове відео підготовки до поєдинку з Ломаченком.
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𝘚𝘜𝘍𝘍𝘌𝘙 𝘕𝘖𝘞 𝘈𝘕𝘋 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙍𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙄𝙁𝙀 𝘼𝙎 𝘼 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉. - @muhammadali #TheTakeover
Редкач прокоментував ролик, написавши: "Продовжуй важко тренуватися, щоб здобути легку перемогу".
Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, що Редкач та Ломаченко конфліктують між собою. Нещодавно Іван розповів, що Ломаченко штовхнув його в церкві з нецензурним висловом.