Українець прокоментував пост наступного суперника Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач підтримав володаря титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса перед боєм з чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком.

Американський боксер опублікував в своєму Instagram нове відео підготовки до поєдинку з Ломаченком.

Редкач прокоментував ролик, написавши: "Продовжуй важко тренуватися, щоб здобути легку перемогу".

Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Нагадаємо, що Редкач та Ломаченко конфліктують між собою. Нещодавно Іван розповів, що Ломаченко штовхнув його в церкві з нецензурним висловом.