 Редкач - Лопесу: Продовжуй працювати, щоб здобути легку перемогу | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач - Лопесу: Продовжуй працювати, щоб здобути легку перемогу

Сьогодні 14:55 819 0
Українець прокоментував пост наступного суперника Ломаченка
Редкач - Лопесу: Продовжуй працювати, щоб здобути легку перемогу
#Редкач, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач підтримав володаря титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса перед боєм з чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком.

Американський боксер опублікував в своєму Instagram нове відео підготовки до поєдинку з Ломаченком.

 
 
 
 
 
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𝘚𝘜𝘍𝘍𝘌𝘙 𝘕𝘖𝘞 𝘈𝘕𝘋 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙍𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙄𝙁𝙀 𝘼𝙎 𝘼 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉. - @muhammadali #TheTakeover

Допис, поширений Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Редкач прокоментував ролик, написавши: "Продовжуй важко тренуватися, щоб здобути легку перемогу".

Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Нагадаємо, що Редкач та Ломаченко конфліктують між собою. Нещодавно Іван розповів, що Ломаченко штовхнув його в церкві з нецензурним висловом.

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