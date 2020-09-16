Девіс: У Ломаченка можуть бути великі проблеми з Лопесом

Українцеві Василю Ломаченку буде складно у бою за 4 пояси легкої ваги проти Тео Лопеса.

Про це заявив боксер Джервонта Девіс.

"Тео молодий і досить технічний, а також у нього потужний удар. А Ломаченко просто ветеран. Питання в тому, чи скористається Лопес своїм шансом. Йому потрібно не звертати уваги на статус суперника і вийти в ринг впевненим в собі.

А якщо він почне сумніватися і буде тремтіти, то я віддаю перемогу Ломаченку. В іншому випадку у Василя будуть великі проблеми", - сказав Девіс.