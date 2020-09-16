Вайт: Хочу зрівняти рахунок, тому потрібно нокаутувати Повєткіна

Ділліан Вайт дуже задоволений, що так швидко домовилися і узгодили реванш з Олександром Повєткіним.

Про це заявив сам Вайт.

"Великих змін у підготовці до бою не буде. Потрібно залишатися зосередженим в рингу і не відволікатися. Він використав проти мене свій досвід, а я повинен бути більш небезпечним у реванші.

Він мене нокаутував, тому я повинен зрівняти рахунок і теж його нокаутувати. Дуже задоволений, що ми так швидко домовилися і узгодили реванш", - сказав Вайт.