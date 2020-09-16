Вайт: Хочу зрівняти рахунок, тому потрібно нокаутувати Повєткіна

Джерело - BoxingScene.
Ділліан Вайт дуже задоволений, що так швидко домовилися і узгодили реванш з Олександром Повєткіним.
Про це заявив сам Вайт.
"Великих змін у підготовці до бою не буде. Потрібно залишатися зосередженим в рингу і не відволікатися. Він використав проти мене свій досвід, а я повинен бути більш небезпечним у реванші.
Він мене нокаутував, тому я повинен зрівняти рахунок і теж його нокаутувати. Дуже задоволений, що ми так швидко домовилися і узгодили реванш", - сказав Вайт.
Поєдинок відбудеться 21 листопада.
Раніше, Хантер заявив, що Вайту рано проводити реванш з Повєткіним.