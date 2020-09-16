 Гірн: Є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви побачите бій Усик – Чісора | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви побачите бій Усик – Чісора

Сьогодні 11:55 243 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Чісора
Гірн: Є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви побачите бій Усик – Чісора
#Гірн, #Усик, #Чісора

Джерело - espreso.tv.

Бій українця Олександра Усика проти британця Дерека Чісори, ймовірно відбудеться без глядачів на трибунах.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Завтра ми отримаємо відповідь від уряду і сподіваємося, нам дозволять привести 1 тис уболівальників на бій Буатсі - Рітсон. Далі ми перейдемо до листопада, сподіваємося, що на поєдинку Ділліана Вайта проти Олександра Повєткіна зможуть бути присутні фанати.

Також є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви також зможете побачити бій Усика проти Чісори", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик записав дивне звернення для Чісори.

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