Гірн: Є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви побачите бій Усик – Чісора

Бій українця Олександра Усика проти британця Дерека Чісори, ймовірно відбудеться без глядачів на трибунах.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Завтра ми отримаємо відповідь від уряду і сподіваємося, нам дозволять привести 1 тис уболівальників на бій Буатсі - Рітсон. Далі ми перейдемо до листопада, сподіваємося, що на поєдинку Ділліана Вайта проти Олександра Повєткіна зможуть бути присутні фанати.

Також є невелика ймовірність, що 31 жовтня ви також зможете побачити бій Усика проти Чісори", - сказав Гірн.