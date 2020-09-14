 Визначилася дата реваншу між Повєткіним і Вайтом | Бокс | Champion.com.ua
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Визначилася дата реваншу між Повєткіним і Вайтом

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Росіянин і американець зустрінуться восени 2020 року
Визначилася дата реваншу між Повєткіним і Вайтом
#Повєткін, #Вайт

Джерело - iSport.ua.

Тимчасовий володар титулу чемпіона світу WBC в хевівейті Олександр Повєткін і Ділліан Вайт зустрінуться на рингу 21 або 28 листопада.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Саме ці дати не зайнятих у телетранслятора Sky і промоутера Едді Гірна.

Проте, все ще невідомо, де відбудеться бій. Однак заявили, що не варто чекати поєдинку в боксерському таборі і телестудії.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував британця в п'ятому раунді, завоювавши діамантовий пояс WBC. Поєдинок відбувся 22 серпня в Британії.

Раніше, Хантер заявив, що Вайту рано проводити реванш з Повєткіним.

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