Визначилася дата реваншу між Повєткіним і Вайтом

Росіянин і американець зустрінуться восени 2020 року

Тимчасовий володар титулу чемпіона світу WBC в хевівейті Олександр Повєткін і Ділліан Вайт зустрінуться на рингу 21 або 28 листопада.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Саме ці дати не зайнятих у телетранслятора Sky і промоутера Едді Гірна.

Проте, все ще невідомо, де відбудеться бій. Однак заявили, що не варто чекати поєдинку в боксерському таборі і телестудії.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував британця в п'ятому раунді, завоювавши діамантовий пояс WBC. Поєдинок відбувся 22 серпня в Британії.

Раніше, Хантер заявив, що Вайту рано проводити реванш з Повєткіним.