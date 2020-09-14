Чемпіон WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко є не одним з найсильніших у плані фізики.

Про це заявив відомий американський промоутер Лу Дібелла.

"Я думаю, що цей буде найбільший бій в США в цьому році. З нетерпінням чекаю, коли вони вийдуть в ринг. Хто переможе? Я поставлю на Теофімо. Дуже поважаю Ломаченка, він один з моїх улюблених боксерів, але навряд чи Лопес вийде в ринг в ліміті легкої ваги. Він буде величезним.

Ломаченко - великий боєць. Але я вважаю, що Василь - не один з найсильніших легковаговиків у плані фізики. А ось Теофімо таким точно є", - сказав Лу Дібелла.