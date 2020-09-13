Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі

Джерело - iSport.ua.
Дворазовий чемпіон Європи боксер Євген Горстков помер у віці 71 року.
Про це повідомляє ФБР.
Кар'єру Горстков почав ще в 1974 році, а завершив в 1981 За даний відрізок часу на його рахунку 228 боїв.
Він також відомий і тим, що в 1978 році зустрівся на рингу з легендарним чемпіоном світу - Мухаммедом Алі.
В СРСР він вважався одним з найкращих боксерів. Завершивши кар'єру Євген Горстков працював арбітром і тренером з боксу.
Нагадаємо, Каваляускас нокаутував Зюскі і здобув два титули.