 Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Осака здолала Азаренко та тріумфувала на US Open
Сьогодні 08:14 1000
Ворскла переграла Інгулець у 2 турі УПЛ
Сьогодні 21:22 340
Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 532
Осака - Азаренко: Огляд фіналу US Open
Сьогодні 10:13 698
Галичанка і ТНЕУ-Енерго вийшли у фінал Кубка України
Сьогодні 09:54 404
Лейкерс здолав Х'юстон і вийшов у фінал Західної конференції
Сьогодні 08:40 498
Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство
Вчора 20:45 1418
Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ
Вчора 18:54 1237
Динамо втратило Попова: Захисник вибув на 10 днів
Вчора 18:08 1900
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії
Вчора 17:14 1926
Блоги
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6269 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1571 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 440
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером Андрій Твердохліб
10.09.2020 20:25 1070
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44! Андрій Твердохліб
10.09.2020 14:19 771
Інгулець оригінально представив нову форму
Інгулець оригінально представив нову форму Андрій Твердохліб
10.09.2020 13:19 1511
Беленюк дотепно потролив Гордона
Беленюк дотепно потролив Гордона Андрій Твердохліб
10.09.2020 08:21 12178
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:43 6604
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 2144
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1274 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Бокс Кілька промоутерів готуються до участі в тендері на наступний бій Канело 2
22:40 Футбол Тоттенгем - Евертон 0:1. Огляд матчу 140
22:25 Бокс Позов Канело до DAZN і його промоутера відхилений 254
22:10 Футбол Гент не збирається відпускати Яремчука 345
21:55 Футбол Ворскла - Інгулець 2:0. Огляд матчу 389
21:40 Футбол Вільярреал та Уеска не виявили сильнішого у 1 турі Ла-Ліги 378
21:22 Футбол Ворскла переграла Інгулець у 2 турі УПЛ 340
21:10 Футбол Зоря - Маріуполь 0:1. Огляд матчу 470
20:55 Бокс Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі 1384
20:40 Футбол Нім - Ренн 2:4. Огляд матчу 535
20:24 Футбол Тоттенгем програв Евертону у 1 турі АПЛ 771
20:09 Футбол Монако переміг Нант у 3 турі Ліги 1 733
19:54 Футбол Торпедо-БелАЗ переграв Славію у 23 турі чемпіонату Білорусі 713
19:40 Бокс Відомий репер 50 Cent благословив табір Чарло перед боєм проти Дерев`янченка 1058
19:32 Пряма трансляція Ворскла - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 2465
19:25 Футбол Вальядолід та Реал Сосьєдад зіграли внічию у 1 турі Ла-Ліги 915
19:09 Формула 1 Гамільтон виграв на Гран-прі Тоскани 974
18:52 Футбол Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ 532
18:40 Бокс Бій Бетербієв - Дейнес скасували через травму росіянина 1258
18:25 Футбол Іслоч завдяки голу українця переграла Білшину у 23 турі чемпіонату Білорусі 1286
18:10 Футбол Ренн переміг Нім, Діжон програв Бресту. Результати матчів 3 туру Ліги 1 1022
17:55 Футбол Лестер знищив Вест Бромвіч у 1 турі АПЛ 1156
17:40 Бокс Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні 1602
17:25 Баскетбол БК Запоріжжя переміг МБК Миколаїв у контрольному матчі 1506
17:11 Футбол Минай - Олександрія 1:0. Огляд матчу 1518

Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі

Сьогодні 20:55 1384 0
Спортсмена не стало у віці 71 року
Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі
#Горстков, #Алі

Джерело - iSport.ua.

Дворазовий чемпіон Європи боксер Євген Горстков помер у віці 71 року.

Про це повідомляє ФБР.

Кар'єру Горстков почав ще в 1974 році, а завершив в 1981 За даний відрізок часу на його рахунку 228 боїв.

Він також відомий і тим, що в 1978 році зустрівся на рингу з легендарним чемпіоном світу - Мухаммедом Алі.

В СРСР він вважався одним з найкращих боксерів. Завершивши кар'єру Євген Горстков працював арбітром і тренером з боксу. 

Нагадаємо, Каваляускас нокаутував Зюскі і здобув два титули.

Коментарі ()