Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі

Спортсмена не стало у віці 71 року

Дворазовий чемпіон Європи боксер Євген Горстков помер у віці 71 року.

Про це повідомляє ФБР.

Кар'єру Горстков почав ще в 1974 році, а завершив в 1981 За даний відрізок часу на його рахунку 228 боїв.

Він також відомий і тим, що в 1978 році зустрівся на рингу з легендарним чемпіоном світу - Мухаммедом Алі.

В СРСР він вважався одним з найкращих боксерів. Завершивши кар'єру Євген Горстков працював арбітром і тренером з боксу.

Нагадаємо, Каваляускас нокаутував Зюскі і здобув два титули.