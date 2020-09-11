Колишній суперник Кличка назвав боксера, якого не зможе перемогти Усик

Українець Олександр Усик переможе Дерека Чісору за очками.

Про це заявив колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Денні Вільямс.

"Усик - боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме верх над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся.

Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість боксерів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - розповів Вільямс.