 Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Вчора 18:23 3128
У Білорусі знайшли мертвим фаната Динамо
Сьогодні 11:33 481
Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку
Сьогодні 09:36 867
На матчі Аріс - Колос працюватиме швейцарська бригада арбітрів
Вчора 20:38 1082
Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
Вчора 20:08 1182
Перемога Гаслі та провал Мерседес: огляд шаленого Гран-прі Італії
Вчора 19:28 603
Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні
Вчора 16:51 762
Матч Динамо - АЗ обслужить ізраїльський арбітр
Вчора 16:14 761
Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо
Вчора 15:09 1408
Українка стала найкращою фіт-моделлю світу
Вчора 14:07 2257
Блоги
Колишній головний тренер збірної України став батьком. Йому уже 70!
Колишній головний тренер збірної України став батьком. Йому уже 70! Valeriy Ruchka
Вчора 10:48 6553 2
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України Valeriy Ruchka
06.09.2020 15:24 2571
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
06.09.2020 14:27 1658
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
06.09.2020 12:02 3404
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
06.09.2020 10:20 1147
Про кар'єру, партнерів та обстріляний будинок під Маріуполем - Олег Краснопьоров
Про кар'єру, партнерів та обстріляний будинок під Маріуполем - Олег Краснопьоров Valeriy Ruchka
04.09.2020 17:22 379
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:55 443
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 5172
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1551
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5158
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Футбол Північна Ірландія - Норвегія 1:5. Огляд матчу 40
12:25 Бокс Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора 254
12:09 Футбол Рух розірвав контракт із захисником 311
11:51 Бокс Вайлдер: Кличко сказав, що я був найсильнішим і швидким спаринг-партнером в його таборі 329
11:43 RunNews Як правильно відновлюватися після бігу 319
11:33 Футбол У Білорусі знайшли мертвим фаната Динамо 481
11:15 Баскетбол Дворазовий чемпіон НБА продовжить кар'єру в Греції 510
10:57 Футбол Чехія - Шотландія 1:2. Огляд матчу 568
10:47 Блог Тайсона Ф'юрі нокаутував брат 1043
10:41 Бокс Хейні розкритикував Кемпбелла 769
10:25 Футбол Ізраїль - Словаччина 1:1. Огляд матчу 613
10:10 Футбол Бурда відправився до Барселони на операцію 863
09:55 Бокс Редкач: Симпатії до Ломаченка - як до президента Росії 1475 1
09:40 Баскетбол Бостон переміг Торонто, Денвер програв Кліпперсу. Результати матчів НБА 718
09:36 Блог Ломаченко штовхнув Редкача прямо в церкві та забив тому стрілку 867
09:25 Футбол Австрія - Румунія 2:3. Огляд матчу 822
09:10 Хокей Тампа-Бей знищила Айлендерс у фіналі Східної Конференції НХЛ 1093
09:01 Баскетбол Перша українська команда з кібербаскетболу зіграє міжнародні матчі 884
08:55 Футбол Колишній голкіпер Інгульця перейшов до Кривбасу 1080
08:40 Хокей У клубі УХЛ виявили 14 хворих на коронавірус 1199
08:24 Теніс Визначилися всі чвертьфіналісти US Open 1202
08:08 Футбол Рух підтвердив відразу 6 випадків коронавірусу в клубі 1217
07:01 Футбол АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо 1625
05:12 Футбол Нідерланди - Італія 0:1. Огляд матчу 1855
7 Вересня 2020
23:52 Футбол Челсі презентував третій комплект форми на сезон 2385

Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора

Сьогодні 12:25 254 0
Український боксер порухався в рингу з Міккі Рурком
Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора
#Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Непереможний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк запросив на ринг Міккі Рурка.

Про це заявив сам боксер.

"Порухались в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком", - написав Шелестюк.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10-и профи боев и любит этот вид спорта. С уважением легенда и благодарю за поддержку! Move around at the gym with the famous Hollywood actor and good friend of mine @mickey_rourke_ 🥊 Mickey was a professional boxer and loves this sport a lot. Respect and thank you for support! #boxing #boxinglife #boxingworld #mickeyrourke #hollywood #actor #boxer #champions #wildcard #california #LA #shelestyuk #boxing4fit #шелестюк #бокс #актер #боксер #миккирурк #тренировка #movie #personaltrainer #celebrity #celebritytrainer #respect

Публикация от TARAS (@tarasshelestyuk)

Нагадаємо, Рурк був професійним боксером і на початку 90-х провів 8 профі боїв (6 перемог і 2 нічиї). Міккі виступав в напівважкій вазі (до 76,2 кг).

Раніше, Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу.

Коментарі ()