Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора

Український боксер порухався в рингу з Міккі Рурком

Джерело - Чемпіон.

Непереможний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк запросив на ринг Міккі Рурка.

Про це заявив сам боксер.

"Порухались в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком", - написав Шелестюк.

Нагадаємо, Рурк був професійним боксером і на початку 90-х провів 8 профі боїв (6 перемог і 2 нічиї). Міккі виступав в напівважкій вазі (до 76,2 кг).

Раніше, Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу.