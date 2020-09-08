Шелестюк запросив на ринг відомого голлівудського актора

Джерело - Чемпіон.
Непереможний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк запросив на ринг Міккі Рурка.
Про це заявив сам боксер.
"Порухались в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком", - написав Шелестюк.
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Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10-и профи боев и любит этот вид спорта. С уважением легенда и благодарю за поддержку! Move around at the gym with the famous Hollywood actor and good friend of mine @mickey_rourke_ 🥊 Mickey was a professional boxer and loves this sport a lot. Respect and thank you for support! #boxing #boxinglife #boxingworld #mickeyrourke #hollywood #actor #boxer #champions #wildcard #california #LA #shelestyuk #boxing4fit #шелестюк #бокс #актер #боксер #миккирурк #тренировка #movie #personaltrainer #celebrity #celebritytrainer #respect
Нагадаємо, Рурк був професійним боксером і на початку 90-х провів 8 профі боїв (6 перемог і 2 нічиї). Міккі виступав в напівважкій вазі (до 76,2 кг).
Раніше, Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу.