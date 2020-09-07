Американець Теофімо Лопес має ідеальний таймінг, а також його права найшвидша у світі.

Про це заявив його батько Теофімо Лопес-старший.

"Я не знаю, що там наговорив Ломаченко, але він думає, що в бою з Коммі мій син переміг за рахунок везіння. У Теофімо ідеальний таймінг, але крім того, ніхто не б'є справа швидше, ніж він", - сказав Лопес-старший.