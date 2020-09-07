 Ломаченко думає, що Лопес переміг Коммі за рахунок везіння | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший: Ломаченко думає, що в бою з Коммі мій син переміг за рахунок везіння

Сьогодні 16:29 351 0
Теофімо має хорошу праву, на думку його батька
Лопес-старший: Ломаченко думає, що в бою з Коммі мій син переміг за рахунок везіння
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - fightnews.info.

Американець Теофімо Лопес має ідеальний таймінг, а також його права найшвидша у світі.

Про це заявив його батько Теофімо Лопес-старший.

"Я не знаю, що там наговорив Ломаченко, але він думає, що в бою з Коммі мій син переміг за рахунок везіння. У Теофімо ідеальний таймінг, але крім того, ніхто не б'є справа швидше, ніж він", - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом.

Раніше повідомлялося, що батько Лопеса не вважає Ломаченка ТОП-боксером.

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