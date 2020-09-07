Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Шакур Стівенсон хоче побитися з українцем Василем Ломаченком у першій легкій вазі.

Про це заявив сам Стівенсон.

"Якби я бився з ним, то підійшов би до бою в найкращій формі. Я б робив різні речі в тренувальному таборі і набрав би перед цим поєдинком найкращі кондиції в житті.

Незалежно від результату бою з Лопесом я б хотів побитися з Ломаченком у першій легкій вазі. Василь більше не буде підніматися вище. Якщо Ломаченко зробить свою роботу, то йому слід зустрітися зі мною. Ми спарингували, я не відчуваю до нього нічого, крім поваги. Він - дуже крутий боєць, але я відчуваю, що можу його перемогти", - сказав Стівенсон.