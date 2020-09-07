Сондерс: Альварес не збирається боксувати в 2020 році

Джерело - IFL TV.
Чемпіон WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс бажає провести гучний бій.
Про це заявив сам боксер.
"Чи відбудеться мій бій з Канело? Навряд чи. Я впевнений, що Сауль не збирається боксувати в цьому році. Моя команда не збирається застрявати через те, що у Канело виникли проблеми з DAZN. Мені потрібна конкретна дата, щоб готуватися до бою. Я не хочу пропускати цілий рік.
Зараз моя команда працює над тим, щоб організувати гучний бій. Я міг би вийти в ринг проти Каллума Сміта або Деметріуса Андраде", - зазначив Сондерс.
Нагадаємо, що боксери планували провести поєдинок 2 травня, проте переговори були припинені через пандемію коронавірусу.
Раніше, Канело може не вийти на ринг цього року через розбіжності з DAZN.