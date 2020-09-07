Сондерс: Альварес не збирається боксувати в 2020 році

Чемпіон WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс бажає провести гучний бій.

Про це заявив сам боксер.

"Чи відбудеться мій бій з Канело? Навряд чи. Я впевнений, що Сауль не збирається боксувати в цьому році. Моя команда не збирається застрявати через те, що у Канело виникли проблеми з DAZN. Мені потрібна конкретна дата, щоб готуватися до бою. Я не хочу пропускати цілий рік.

Зараз моя команда працює над тим, щоб організувати гучний бій. Я міг би вийти в ринг проти Каллума Сміта або Деметріуса Андраде", - зазначив Сондерс.