Легендарний боксер Майк Тайсон провів у ліжку тиждень після першого тренування.

Про це він розповів порталу Joe Rogan Experience.

"Набирати форму і входити в кондиції - це дві різні речі. Вони навіть не відносяться до одного типу тренувань. Дозвольте мені розповісти дещо про першому відео тренування. Я зняв його, а потім тиждень пролежав у ліжку. Це були 30 секунд, після яких я тиждень провів в ліжку. Мені було не смішно", - сказав Тайсон.