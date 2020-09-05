У боксі може переформатуватися структура доходів

Джерело - Чемпіон.

Професійний бокс вже не буде таким, яким він був до коронавірусної пандемії.

Про це заявив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Найближчим часом ми зробимо офіційну заяву. Ми плануємо шоу на початку жовтня. Професійний бокс вже точно ніколи не буде таким, як був. Це 100%. А яким він буде покаже тільки час", - заявив функціонер.

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"Можливо, переформатується структура доходів. Адже поки немає чіткого горизонту, коли припинитися пандемія і коли фанати зможуть відвідувати шоу", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик може припинити співпрацю з Красюком.