 Менеджер Чісори: З Усиком побачите зовсім іншого Дерека | Бокс | Champion.com.ua
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Менеджер Чісори: З Усиком побачите зовсім іншого Дерека

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Хей продовжує нахвалювати свого клієнта
Менеджер Чісори: З Усиком побачите зовсім іншого Дерека
#Чісора, #Хей, #Усик

Джерело - vringe.com.

Дерек Чісора у бою з Олександром Усиком буде зовсім іншим, ніж кілька років тому.

Про це заявив менеджер боксера Девід Хей.

"Дерек тренується, наполегливо працює, спарингує, націлюється на жовтень. Поки немає точної дати, але він орієнтується на середину жовтня. Може бути тиждень-два в одну або іншу сторону. Він готовий до цього.

Чісора намагається бути професіоналом, наскільки це можливо. Коли бій буде анонсований, коли буде затверджена дата - не буде більше виправдань. Ви побачите найкращого Дерека Чісору. Я дійсно пишаюся його харчуванням, режимом, тренуваннями. Навіть не маючи анонса поєдинку, - це зовсім інший Дерек Чісора, ніж кілька років до того.

Я знаю, що його стиль проти стилю Усика, якщо він все зробить правильно, - він може створити величезний апсет, поставити себе в позицію для великого бою", - сказав Хей.

Раніше, Гірн назвав дату бою Усик - Чісора.

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