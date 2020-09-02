Гірн назвав дві можливі дати реваншу Повєткіна з Вайтом

Команда тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Олександра Повєткіна налаштована на другий з британцем Ділліаном Вайтом.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Команда Повєткіна на 100 відсотків налаштована на другий бій. Вони задоволені, в реванші Повєткін заробить багато грошей. Крім того, вони впевнені в перемозі.

Ми проведемо бій 14 або 21 листопада. Це через 12 тижнів. Йдеться про суперважкий дивізіон, так що проблем зі зганням ваги виникнути не повинно. Вайт і Повєткін відпочинуть 3-4 тижні, а потім відправляться в тренувальний табір", - зазначив Гірн.