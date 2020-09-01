Усик вимагає бій проти Джошуа і націлений на чемпіонський пояс

Український боксер Олександр Усик є обов'язковим претендентом і вимагає поєдинку з Джошуа.

Про це заявив менеджер українця Олександр Красюк.

"Усик більше року є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Ми погодилися, щоб спершу відбувся бій Джошуа - Пулєв, але тепер вимагаємо, щоб переможець бився з Усиком.

План у нас такий: перемогти Чісору, потім перемогти Джошуа (або того, хто буде володіти поясом) і стати чемпіоном. От і все. Тримаємо в думці Джошуа, хоча все може трапитися", - сказав Красюк.