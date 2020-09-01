Усик вимагає бій проти Джошуа і націлений на чемпіонський пояс

Джерело - Sky Sports.
Український боксер Олександр Усик є обов'язковим претендентом і вимагає поєдинку з Джошуа.
Про це заявив менеджер українця Олександр Красюк.
"Усик більше року є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Ми погодилися, щоб спершу відбувся бій Джошуа - Пулєв, але тепер вимагаємо, щоб переможець бився з Усиком.
План у нас такий: перемогти Чісору, потім перемогти Джошуа (або того, хто буде володіти поясом) і стати чемпіоном. От і все. Тримаємо в думці Джошуа, хоча все може трапитися", - сказав Красюк.
Український боксер в жовтні повинен провести поєдинок проти Дерека Чісори.
Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.
Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.