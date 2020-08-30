Стало відомо, скільки Постол заробив за бій з Раміресом

Українець поповнив свій рахунок на півмільйона доларів

Український боксер Віктор Постол за бій з американцем Хосе Раміресом заробив 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє sportekz.com.

Рамірес стане багатшим на 850 тисяч.

У ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі українець Віктор Постол програв американцеві Хосе Раміресу в поєдинку за звання чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. Один суддя вивів нічийний результат, а двоє віддали перемогу чемпіону.

Відзначимо, що це не найвищий гонорар Віктора Постола. За поєдинок з Теренсом Кроуфордом українець заробив 675 тисяч доларів.

Раніше, керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Рамірес явно виграв бій у Постола.