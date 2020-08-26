Сауль Альварес може провести свій наступний бій у листопаді

Чемпіон світу у двох вагових категоріях Сауль Альварес проведе свій наступний бій у листопаді.

Про це повідомляє Boxіng Scene.

Промоутерська компанія Golden Boy Promotions почали вести переговори зі стрімінговим сервісом DAZN щодо наступного бою Альвареса, який повинен відбутися у листопаді 2020.

За інформацією джерела, промоутери затвердили тільки двох можливих опонентів для мексиканця - це чинні чемпіони суперсередньої ваги британці Каллум Сміт і Біллі Джо Сондерс.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.