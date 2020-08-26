Джерело - espreso.tv.
Чемпіон світу у двох вагових категоріях Сауль Альварес проведе свій наступний бій у листопаді.
Про це повідомляє Boxіng Scene.
Промоутерська компанія Golden Boy Promotions почали вести переговори зі стрімінговим сервісом DAZN щодо наступного бою Альвареса, який повинен відбутися у листопаді 2020.
За інформацією джерела, промоутери затвердили тільки двох можливих опонентів для мексиканця - це чинні чемпіони суперсередньої ваги британці Каллум Сміт і Біллі Джо Сондерс.
Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.