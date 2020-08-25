Дерев'янченко: Вважаю себе занадто досвідченим для Чарло

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко дуже добре відпочив після бою з Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам боксер.

"Я дуже добре відпочив після бою з Геннадієм Головкіним. Тому коли мені подзвонили щодо Чарло, я був готовий почати тренувальний табір. Джермалла - дуже талановитий хлопець, він заслужив чемпіонський пояс. Я готуюся до кращої версії Чарло, бій стане справжнім PPV-подією.

Я вірю в те, що продовжую прогресувати, у мене все ще є сили для цього. Поєдинок вийде відмінним, але я вважаю себе дуже вмілим і досвідченим для Чарлі. Ніякого неповаги, але він ще не бився на подібному рівні", - сказав Дерев'янченко.