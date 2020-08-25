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Портер: Мене не здивує перемога Лопеса над Ломаченком

Сьогодні 10:10 687 0
Шон дав свій прогноз на поєдинок
Портер: Мене не здивує перемога Лопеса над Ломаченком
#Портер, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - FightHub TV.

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом буде подією року.

Про це заявив американський напівсередньоваговик Шон Портер.

"Це буде бій року. Хто переможе? Точної відповіді на це питання я не дам. Головне перевага Лопеса - він вибуховий, добре пересувається по рингу. Але я вважаю, що він може бути не повністю готовий до боксера рівня Ломаченка.

Ломаченко? Ми знаємо, як він буде діяти. Василь вийде і знайде свій ритм, проаналізує ситуацію і знайде лазівку в захисті Теофімо. Я думаю, що для Теофімо бій буде складніше, ніж для Ломаченко. Але мене не здивує перемога Теофімо, він дуже хороший", - сказав Портер.

Нагадаємо, що бій українця і американця запланований на 17 жовтня. Зустріч буде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Раніше, Шон Портер декласував Формелло.

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