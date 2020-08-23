Вайт: Я як і раніше є одним з найкращих суперваговиків у світі

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт програв росіянину Олександру Повєткіну через досвід суперника.

Про це заявив сам боксер.

"Це був хороший бій, Повєткін - молодець. Я знаю, що міг його перемогти. Я домінував з самого початку бою, але вирішальну роль зіграв його досвід. Думаю, що йому вдалося викинути один з кращих ударів в кар'єрі. Що ж, це суперважка вага - тут багато драми.

Удар, через якого програв? Це була дурна помилка. На тренуваннях я постійно відпрацьовував такі удари. Але в найпотрібніший момент я трохи розгубився. Таке трапляється. Як би там не було, я як і раніше є одним з кращих супертяжів в світі. Я все ще вчуся, і мені дуже хочеться скоріше повернутися в справу", - сказав Вайт.