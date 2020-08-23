Повєткін: Можливо це найкращий удар у моїй кар'єрі

Російський боксер Олександр Повєткін добре почував себе після нокдаунів.

Про це розповів сам спортсмен.

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"Я себе нормально почував. Нокдауни були, але я добре себе почував. Був готовий до подальшого бою. Вийшло вдарити. Я дивився його деякі бої і бачив, що він пропускає знизу. Відпрацьовував комбінації. З лівого потрапив добре. Найкращий удар в моїй кар'єрі? Можливо!

Я готовий з будь-ким боксувати далі, не від мене залежить.

Що можу сказати тим, хто говорив про те, що мені треба завершувати кар'єру? Нічого. Я просто хочу ще побоксувати. І хочеться подякувати всім, хто в мене вірив", - сказав Повєткін.