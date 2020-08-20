 Де Ла Хойя в 47 років оголосив про відновлення кар'єри | Бокс | Champion.com.ua
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Де Ла Хойя в 47 років оголосив про відновлення кар'єри

Сьогодні 21:40 128 0
Легендарний боксер і знаменитий промоутер знову в справі
Де Ла Хойя в 47 років оголосив про відновлення кар'єри
#Де Ла Хойя

Джерело - vringe.com.

Оскар Де Ла Хойя вирішив повернутися в бокс задля проведення реальних боях, а не виставкових.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу прокоментувати чутки про мій камбек. Так, все так і є. Я відновлюю кар'єру. У найближчі кілька тижнів почну спаринг-сесію.

Тільки реальні бої. Ніяких вистав! Просто мені цього реально не вистачає. Я дуже люблю бокс. І я сумую за цим. Саме бокс подарував мені все те, що у мене є зараз. Так, мені дуже не вистачає боксу", - сказав Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя завершив кар'єру в 2008 році після поразки від Менні Пакьяо. Всього на профі-рингу американець ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях.

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