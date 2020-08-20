Оскар Де Ла Хойя вирішив повернутися в бокс задля проведення реальних боях, а не виставкових.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу прокоментувати чутки про мій камбек. Так, все так і є. Я відновлюю кар'єру. У найближчі кілька тижнів почну спаринг-сесію.

Тільки реальні бої. Ніяких вистав! Просто мені цього реально не вистачає. Я дуже люблю бокс. І я сумую за цим. Саме бокс подарував мені все те, що у мене є зараз. Так, мені дуже не вистачає боксу", - сказав Де Ла Хойя.