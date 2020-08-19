Бій Майка Тайсона з Роєм Джонсом можуть скасувати

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Рой Джонс вимагає від Майка Тайсона компенсувати йому збитки, яких він зазнав через перенесення бою

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Роя Джонса, який був володарем титулів у п'яти вагових категоріях, через перенесення бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона з вересня на листопад, він зазнав збитків. Американець вимагає їх компенсувати, у іншому випадку він відмовиться від поєдинку.

"Я більше не присвячую себе боксу повністю, тому мені доводиться займатися іншими справами, щоб заробляти. Якщо я не можу їх робити, значить, мені повинні за це платити компенсацію. Мої юристи розмовляють з його, щоб мені все компенсували. Якщо вони це не зроблять, бій буде скасовано. Навіщо я повинен міняти дату і псувати собі залишок року, якщо ми погодилися на 12 вересня? Вони мені сказали, що хочуть більше глядачів. Але якщо буде більше глядачів, то це вже зовсім інші гроші. Подивимося, що буде далі", - сказав Джонс.

Поєдинок між 51-річним Джонсом та 54-річним Тайсоном був запланований на вересень, але його вирішили перенести на листопад 2020 року.