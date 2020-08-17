Батько Лопеса: Ломаченко не протримається 12 раундів з Теофімо

У бою проти Василя Ломаченка американський боксер Теофімо Лопес буде готовий до всього.

Про це заявив Теофімо Лопес-старший.

"Ломаченко ні за що не протримається 12 раундів з Теофімо, він занадто складний опонент для Василя. Ми вийдемо туди битися.

Якщо Ломаченко вирішить бігати, це його проблеми. Якщо він спробує піти вперед, це його проблеми. Ми будемо готові до всього. Крок за кроком ми будемо віднімати його зброю"", - сказав Лопес-старший.