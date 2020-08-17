 Батько Лопеса: Ломаченко не протримається 12 раундів з Теофімо | Бокс | Champion.com.ua
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Батько Лопеса: Ломаченко не протримається 12 раундів з Теофімо

Сьогодні 18:10 470 0
Лопес-старший - про очікування бою свого сина з українцем
Батько Лопеса: Ломаченко не протримається 12 раундів з Теофімо
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - fightnews.com.

У бою проти Василя Ломаченка американський боксер Теофімо Лопес буде готовий до всього.

Про це заявив Теофімо Лопес-старший.

"Ломаченко ні за що не протримається 12 раундів з Теофімо, він занадто складний опонент для Василя. Ми вийдемо туди битися.

Якщо Ломаченко вирішить бігати, це його проблеми. Якщо він спробує піти вперед, це його проблеми. Ми будемо готові до всього. Крок за кроком ми будемо віднімати його зброю"", - сказав Лопес-старший.

Раніше, Батько Лопеса заявляв, що Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу.

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