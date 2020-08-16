Ломаченко: Бій з глядачами або без - вторинне, мені потрібен пояс Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко готовий битися з Теофімо Лопесом без глядачів.

Про це заявив сам українець.

"Думаю, бій з Лопесом буде відчуватися як спаринг. Щось таке. Я намагаюся уявити, як це буде, в порожньому залі. Але для мене все найголовніше знаходиться в рингу, це основна річ. А будуть люди дивитися з трибун або тільки по ТБ - вторинне. Для мене це особливого значення мати не буде, тому що я маю завдання.

Я знаю, чого хочу. Я хочу титул Лопеса, і зовнішні обставини мають нуль впливу", - заявив Ломаченко.