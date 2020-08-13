Джерело - Boxing Scene.
У Ділліана Вайта (26-1, 18 КО) та росіянина Олександра Повєткина (35-2-1, 24 КО) рівні шанси на перемогу.
Про це розповів болгарський боксер Кубрат Пулєв.
"Це дуже цікавий бій, вони обидва приголомшливі боксери. У обох шанси 50 на 50, але я сподіваюся, що Повєткін переможе, тому що я з ним знайомий, і він дійсно хороша людина, який не говорить зайвого. Ділліан Вайт, навпаки, говорить стільки лайна. Він завжди все перекручує і тільки те й робить, що говорить", - сказав Пулєв.
Нагадаємо, Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер.
Раніше повідомлялося, що Чісора не допомагатиме Повєткіну готуватися до бою з Вайтом.