 Сподіваюся, що Повєткін переможе Вайта, - Пулєв | Бокс | Champion.com.ua
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Пулєв: Сподіваюся, що Повєткін переможе Вайта

Вчора 23:38 704 0
Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер
Пулєв: Сподіваюся, що Повєткін переможе Вайта
#Пулєв, #Вайт, #Повєткін

Джерело - Boxing Scene.

У Ділліана Вайта (26-1, 18 КО) та росіянина Олександра Повєткина (35-2-1, 24 КО) рівні шанси на перемогу.

Про це розповів болгарський боксер Кубрат Пулєв.

"Це дуже цікавий бій, вони обидва приголомшливі боксери. У обох шанси 50 на 50, але я сподіваюся, що Повєткін переможе, тому що я з ним знайомий, і він дійсно хороша людина, який не говорить зайвого. Ділліан Вайт, навпаки, говорить стільки лайна. Він завжди все перекручує і тільки те й робить, що говорить", - сказав Пулєв.

Нагадаємо, Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер.

Раніше повідомлялося, що Чісора не допомагатиме Повєткіну готуватися до бою з Вайтом.

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