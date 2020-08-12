Раніше Боб Арум заявляв, що усьому світу байдуже

Джерело - Sky Sports.

Претендент на пояс WBC ДілліанВайт (27-1, 18 КО) отримає титульний бій.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Не думаю, що є спосіб уникнути поєдинку Ф'юрі - Вайт. Те, що Вайт може поступитися комусь місце ... Можу запевнити, що немає ніяких шансів, що це станеться. Також ми не хочемо, щоб Ф'юрі залишив свій пояс вакантним", - заявив промоутер.

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"Ми не дуже хочемо, щоб Ф'юрі вийшов на бій з Джошуа без пояса. Тайсон не битиметься проти Джошуа цього року. Якщо ж він має намір провести бій і не зможе зробити його з Вайлдером, тоді нехай б'ється з Вайтом", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик може отримати бій з Джошуа в 2021 році.