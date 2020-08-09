Лінарес: Для Ломаченка буде дуже небезпечний бій з Лопесом

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко тренується все життя як казахстанець Геннадій Головкін.

Про це заявив боксер Хорхе Лінарес.

"Це дуже небезпечний бій для Ломаченко, дуже небезпечний. У Теофімо є міць, він - складний хлопець зі складним стилем. Але, послухайте, Теофімо не такий, як я, він не настільки швидкий. Також я не думаю, що у нього високий боксерський IQ. Він просто хоче вбити його, ось і все.

Я думаю, що це непростий бій і для Лопеса, тому що Ломаченко дуже розумний. Також він швидкий і складний опонент. Але він не буде таким, яким був у нашому бою. Ломаченко інший, він не виконав велику роботу після нашого поєдинку. Він уже не той, може, тому що він старий.

2 роки пройшло. Або піднімайся або забирайся. Ломаченко тренується все своє життя, він як Головкін. Або Ломаченко підніметься ще вище, або у нього буде спад", - сказав Лінарес.