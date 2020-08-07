Менеджер Ломаченка назвав потенційну заміну Лопесу

Команда українського боксера Василя Ломаченка вже підшукала альтернативу Теофімо Лопесу.

Про це розповів менеджер українського боксера Егіс Клімас.

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"Для мене, якщо ти не хочеш битися, то найпростіше сказати: "Ой, мало грошей дають". Поки я не впевнений, що бій відбудеться. Буду впевнений тільки тоді, коли боксери підуть до рингу.

Ми хочемо битися з Лопесом. Давайте вже підпишемо контракт. Але якщо ні, то, можливо, доведеться битися з Вердехо", - сказав Клімас.