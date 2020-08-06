Ломаченко - про бій з Лопесом без глядачів: Це буде щось на зразок спарингу

Українському боксеру Василю Ломаченку у майбутньому поєдинку проти Теофімо Лопеса не вистачатиме глядачів.

Про це заявив сам боксер.

"Я читав, що бій пройде без глядачів. Це буде щось на зразок спарингу. Я намагався собі уявити в голові, як це буде виглядати, порожній зал, будуть деякі бійці, які будуть брати участь в андеркарді цього бою. Ось ці учасники і будуть глядачами. 50-70 чоловік в загальному, мені здається, буде.

Для мене не особливо важливо, будуть глядачі або не будуть. Є ринг, є опонент, є мета. Я не знаю, як ще описати свої емоції. Всі навколишні фактори абсолютно не будуть на мене впливати, тому що я знаю, чого я хочу. Мені дуже потрібен цей титул", - сказав Ломаченко.