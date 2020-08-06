Ломаченко порівняв себе з дитиною, яка довго не грається з іграшкою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко має майже річний простой у своїй кар'єрі і з цього приводу дуже сумує.

Про це заявив сам боксер.

"Це буде перша така пауза через те, що я чекав об'єднавчого бою. Ми навмисно не проводили проміжний поєдинок, щоб не травмуватися і титул IBF не втік в сторону. Ми маємо намір чекали бою Ком з Лопесом, щоб відразу після поєдинку ми змогли домовитися про об'єднання титулів. Але у житті є свої корективи.

Є величезне бажання боксувати, спарингувати. Це все одно, як дитина, який довго не грає з іграшкою. Або ж він з однієї грає дуже довгий час і йому хочеться переключитися на якусь іншу.

Точно також і я. Я тренуюся, готуюся, постійно в режимі, але у мене немає самого цікавого - у мене немає боксу. Я не боксую, у мене немає цього відчуття. Звичайно, я сумую, хотілося б скоріше повернутися на ринг, до спарингів.

У нас в маленькому містечку по-іншому виглядав карантин, ми не так відчули всі ці карантинні заходи і всі обмеження. Ми продовжували готуватися. Так, у нас закритий був зал, хлопці перестали займатися групами, але я не зупинявся, продовжував готуватися. Мені трохи простіше - у мене свій зал. Я коли захотів, тоді і прийшов. і навряд чи до мене хтось прийшов би і заборонив займатися", - зазначив Ломаченко.