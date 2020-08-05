Колишній чемпіон світу може повернутися на ринг 22 серпня

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Шон Портер наступний поєдинок проведе проти непереможного німця Себастьяна Формелло.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Їх зобов'язав зустрінеться Всесвітня боксерська рада (WBC).

Поєдинок може відбутися вже 22 серпня в Лос-Анджелесі в шоу від Premier Boxing Champions. На кону буде стояти срібний титул WBC.

Портер восени 2019 го бився в об'єднавчому бою з лідером дивізіону Ерролом Спенсом - і програв роздільним рішенням суддів.

Формела останній бій провів в січні проти Джорнімена Роберто Арріаси з Нікарагуа, якого переміг суддівським рішенням.

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