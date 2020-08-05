Арум відреагував на можливу відмову Лопеса від бою з Ломаченком

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес може відмовитися від бою з чемпіоном WBA/WBO/WBC Franchise Василем Ломаченком.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Ми пояснили команді Лопеса, що у нас не буде виручки від продажу квитків і платних трансляцій. Тобто ми хочемо заплатити їм великий гонорар, але, знову ж таки, я не збираюся втрачати мільйони доларів на івент через те, що Лопес оцінює себе дорожче.

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Якщо ми не укладемо угоду, то відмовимося від цього поєдинку. В такому випадку ми будемо шукати для Ломаченка іншого суперника на осінь. Але я все ще зберігаю оптимізм з приводу того, що ми досягнемо консенсусу", - сказав Арум.