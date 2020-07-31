Джонс: У найкращі роки ми з Тайсоном побили б Джошуа і Ф'юрі

Боксер висловив свою самовпевнену думку

Джерело - Sky Sports.

Легендарний у минулому боксер Рой Джонс-молодший у найкращі роки разом з Майком Тайсоном були б сильнішими нинішніх королів важкої ваги - Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам Джонс.

"Зараз ми б не перемогли Джошуа і Ф'юрі. Нам було б важко протриматися 12 раундів з кимось із цих хлопців. Це технічні бійці, а не погані боксери. Вони не такі досвідчені, як ми, але вони на піку, а ми ні. На своєму піку ми б, напевно, перемогли. Ніколи не можна сказати точно, але я думаю, що ми, ймовірно, перемогли б. У той час рівень майстерності був глибший, ніж зараз. У наш час ми б перемогли більшість цих хлопців", - сказав Джонс.

Раніше, Джонс відреагував на бій з Тайсоном.