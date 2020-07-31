Майбутній суперник Ломаченка назвав свою поточну вагу

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес має вагу приблизно 150 фунтів.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз я тримаю свою вагу в певних рамках. Вона зараз досить невелика - під 150 фунтів. Це хороша вага. Якщо ви розбираєтеся в боксі, то знаєте, що зігнати 10-12 фунтів нічого не вартує. Зараз у мене така вага, і я дуже нею задоволений. Я знаю, що ми знову проведемо відмінний тренувальний табір", - сказав Лопес.