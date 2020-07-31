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Майбутній суперник Ломаченка назвав свою поточну вагу

Сьогодні 11:15 1601 0
Лопес впевнений, що в будь-який момент зможе зробити потрібну вагу
Майбутній суперник Ломаченка назвав свою поточну вагу
#Лопес

Джерело - fightnews.info.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес має вагу приблизно 150 фунтів.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз я тримаю свою вагу в певних рамках. Вона зараз досить невелика - під 150 фунтів. Це хороша вага. Якщо ви розбираєтеся в боксі, то знаєте, що зігнати 10-12 фунтів нічого не вартує. Зараз у мене така вага, і я дуже нею задоволений. Я знаю, що ми знову проведемо відмінний тренувальний табір", - сказав Лопес.

Легка вага - це 135 фунтів, таким чином при підготовці до бою Лопесу потрібно зігнати 6,8 кг.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.

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