Ф’юрі: Спершу розберуся з Вайлдером, а потім з Джошуа

Тайсон Ф'юрі прокоментував свої наступні бої

Британський боксер Тайсон Ф'юрі впевнений у перемозі над Деонтеєм Вайлдером в третьому поєдинку, а потім готовий забрати всі пояси суперважкої ваги у битві з Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Спершу розберуся з Вайлдером, а потім настане черга Джошуа. Після цього, якщо ще хтось захоче зі мною битися, то, будь ласка. Знищу всіх. Зараз мене ніхто не зупинить. З кожним роком я стаю тільки кращим", - розповів Ф'юрі.

Бій проти Вайлдера повинен відбутися в кінці року, а на 2021 рік заплановані два поєдинки з Джошуа.

Нагадаємо, Вайт у 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.